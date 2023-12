FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag stabil in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future bewegte sich zum Start mit 136,25 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,12 Prozent. Sie liegt damit leicht über dem am Vortag markierten Tiefstand seit März von gut zwei Prozent.

Zinsauftrieb kam am Vortag von der Europäischen Zentralbank (EZB), die nach ihrer geldpolitischen Sitzung keine Signale für baldige Zinssenkungen gab. Präsidentin Christine Lagarde sagte, man habe im geldpolitischen Rat über eine Lockerung der Geldpolitik nicht gesprochen. Die Haltung steht im Gegensatz zur US-Notenbank Fed, die zur Wochenmitte erste Zinssenkungen für 2024 angedeutet hatte.

Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone und den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. S&P Global veröffentlicht die Ergebnisse zu seiner monatlichen Stimmungsumfrage in Unternehmen. Die Einkaufsmanagerindizes werden von Fachleuten als zuverlässige Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet./bgf/jha/