Dünne Gewinne sind am Freitagmorgen im DAX in Sicht. Nach seinem historischen Sprung über 17.000 Punkte und dem anschließenden Rückfall dürfte der deutsche Leitindex vor dem Wochenende auf Richtungssuche gehen. Geprägt sein dürfte der letzte Handelstag der Woche dabei auch vom großen Verfallstermin an den Terminbörsen. Tags zuvor war dem Börsenbarometer der Schwung ausgegangen, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) anders als zuvor ihre US-Notenbank Fed die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...