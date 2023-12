Am 8. und 9. Dezember 2023 fand in Istanbul unter dem Motto "Together Prosperity: Responsibilities, Actions and Solutions" zum siebten Mal das TRT World Forum statt. Über 1.000 Teilnehmende aus rund 100 Ländern und mehr als 150 Referenten diskutierten über drängende globale Themen.

Bei der Veranstaltung, die in den internationalen Medien große Beachtung fand, trafen politische Entscheidungsträger, Journalisten, Vertreter aus dem Hochschulbereich und Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen. In zehn öffentlichen Sitzungen und acht Rundtischgesprächen wurden Themen wie globale Zusammenarbeit, Führung, Friedensdiplomatie, Ernährungssicherheit, Energiekrisen, Klimawandel, Migration, Islamophobie sowie Medien und Digitalisierung erörtert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212927340/de/

President of Turkey Recep Tayyip Erdogan with children at the TRT World Forum 2023 (Photo: Business Wire)

Am Eröffnungstag sprachen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der Direktor für Kommunikation Fahrettin Altun und der Generaldirektor von TRT Mehmet Zahid Sobaci. Ein bewegender Moment war die Vorführung eines Kurzfilms mit Kindern aus vom Krieg betroffenen Regionen, die den Wunsch nach Frieden in der Welt symbolisierten. Die Kinder überreichten Präsident Erdogan einen symbolischen "Schlüssel zum Frieden", der das Engagement der Türkei für den Weltfrieden verdeutlicht. Darüber hinaus erhielt Präsident Erdogan von TRT-Generaldirektor Mehmet Zahid Sobaci ein Gemälde mit dem Logo des 100-jährigen Jubiläums des Landes.

Die erste Sitzung des Forums unter dem Titel "Visionen für das Jahrhundert der Türkei" beleuchtete die Werte und Bestrebungen der Türkei im Jahr ihres hundertjährigen Bestehens. Die Themen der öffentlichen Sitzungen waren: "Visionen für das Jahrhundert der Türkei: Die Türkei als systembildender Akteur", "Der Krieg Israels in Gaza", "Die Renaissance der Geopolitik", "Öffentlich-rechtlicher Rundfunk im digitalen Zeitalter", "Die Neugestaltung der Weltwirtschaft", "Allwissende KI", "Uneinige/Vereinte Nationen", "Stärkung der Menschheit" und "Der kritische Zusammenhang von Nahrungsmittel-, Wasser- und Energiesicherheit".

Zu den prominenten Rednern des Forums zählten Awn Al-Khasawneh (ehemaliger Premierminister des Haschemitischen Königreichs Jordanien), Alex Salmond (ehemaliger Ministerpräsident von Schottland), Dr. Bruno Maçães (ehemaliger portugiesischer Staatssekretär für Europa), Dr. Hessa bint Sultan Al Jaber (ehemalige Ministerin für Kommunikation und Informationstechnologie von Katar), Jorge Castañeda (ehemaliger Außenminister von Mexiko), Valeria Giannotta (Direktorin des CeSPI-Observatoriums für die Türkei), Dr. Riyad H. Mansour (ständiger Beobachter des Staates Palästina bei den Vereinten Nationen), Mirek Dušek (Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums) sowie Stephen Cahill (Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und Ländervertreter für die Türkei) und viele andere.

Das TRT World Forum 2023 bot eine Plattform für fundierte Diskussionen, Lösungsvorschläge und die Förderung eines tieferen Verständnisses globaler Herausforderungen. Mit seinem breiten Spektrum an einflussreichen Teilnehmenden festigte das Forum seine Position als wichtige internationale Veranstaltung zur Erörterung aktueller Weltthemen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212927340/de/

Contacts:

sezin.soylu@trt.net.tr