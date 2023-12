Nach der EZB-Sitzung gestern gab es eine deutliche Diskrepanz bei den Kursreaktionen im DAX. Am unteren Ende sortierte sich die Commerzbank mit einem Minus von 2,8 Prozent ein, obwohl die Zentralbank im Vergleich zur Fed keine Hinweise auf Zinssenkungen 2024 lieferte. Das sollten Anleger nun beachten.Der Stoxx Europe 600 Banks Index ist in diesem Jahr um 19 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Plus von elf Prozent beim breiteren Aktienbenchmark. Jetzt scheinen die Aussichten aber weniger rosig, ...

