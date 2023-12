Der Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,03 Prozent höher auf 11'213,39 Punkten. Finanztitel legen zu.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Geschäft wenig verändert. Nach der Flut an Zinsentscheiden und den Erklärungen der Notenbanker an den Vortagen müssten die Marktteilnehmer diese Informationen zunächst richtig einordnen, heisst es am Markt. Vieles davon, wie etwa Zinssenkungen im kommenden Jahr, dürfte wenigstens teilweise bereits in den Kursen enthalten sein.

