Für den DAX zeichnet sich gegen Ende der Woche ein Stabilisierungsversuch ab. Zum Handelsbeginn zeichnet sich ein Kursanstieg um 0,1 Prozent auf 16.773 Punkte ab. Nach einer Rally seit Oktober, in deren Verlauf der DAX über 16 Prozent an Wert gewann, hatte der Index am Vortag kurzzeitig die Marke von 17.000 Punkten übertroffen.Die Stimmung der Anleger wurde zur Wochenmitte durch die Europäische ...

