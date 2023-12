Der amerikanische Finanzdienstleister State Street Corp. (ISIN: US8574771031, NYSE: STT) wird am 12. Januar 2024 eine Dividende in Höhe von 69 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal an die Investoren ausschütten (Record day ist der 2. Januar 2024). Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet 2,76 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 78,55 US-Dollar (Stand: ...

