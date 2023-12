Spezielles Release-Bündel:

10 Nachlass im Release-Sale!

Gravity Game Arise Co., Ltd. (mit Sitz in Tokio, Japan) gibt bekannt, dass die von Kid Onion Studio entwickelte und hochbewertete Co-op-Abenteuer-Plattform "River Tails: Stronger Together" ihr Spiel offiziell am Donnerstag, den 14. Dezember 2023 auf Steam herausgeben wird.

Steam-Release-Sale

10 Nachlass in der Release-Woche!

Zur Feier der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung kann River Tails eine Woche lang vom Tag der Veröffentlichung am 14. Dezemberbis zum 21. Dezember mit einem Sonderrabatt von 10 gekauft werden. Außerdem besteht die Option, ein Artbook-Bündel zu kaufen!

Preis für River Tails auf Steam: 19,99 USD (?17,99 USD im Sale)

Preis für Artbook: 9,99 USD

Offizielle Steam-Seite:

https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/?utm_source=gga_businesswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=fullrelease

Kid Onion Studio bietet die Möglichkeit, den Kauf von "River Tails" mit dem Erwerb eines digitalen Artbooks zu bündeln. Das Kunstbuch gewährt viele Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung von Hauptfiguren, Landschaften und Spielmechaniken. Es ist ein Must-have für jeden Fan und eine Gelegenheit, tief in die Welt von "River Tails" einzutauchen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer farbenfrohen Geschichte mit epischen Abenteuern sind, dann ist River Tails das richtige Spiel für Sie. Die Katze Furple ist weit weg von zu Hause gestrandet und muss unbedingt zurück. Währenddessen wurde Finn, dem Fisch, gerade sein wertvollster Besitz gestohlen. Die beiden befinden sich in einer verzwickten Situation und kombinieren ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, um gemeinsam das Abenteuer zu bestehen. Erkunden Sie sechs bunte Welten und arbeiten Sie zusammen, um Rätsel zu lösen, Geheimnisse aufzudecken und Endgegner zu besiegen.

Offizieller Trailer

https://youtu.be/lOkE70q6hqA?si=ndCrOWmhq3S5gOsi

Die offizielle Version wird jede Menge neuen Inhalt bieten, darunter neue Levels, drei verschiedene Schwierigkeitsmodi und die Möglichkeit, den Stil Ihrer Hauptfigur mit freischaltbaren Skins zu ändern.

Allgemeine Informationen

Über Gravity Game Arise

Firmenname: GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

Anschrift: 2F, 3-14-4 Hachobori Chuo-ku Tokyo

Gegründet: 1. Juli 2019

Website des Unternehmens: https://gravityga.jp/

START with GRAVITY:

"START with GRAVITY" ist ein Projekt, das darauf abzielt, erstaunliche Consumer- und Indie-Spiele, die durch unterhaltsame Erlebnisse einen bleibenden Eindruck hinterlassen, zu entdecken und zu veröffentlichen, um sie mit der Welt zu teilen.

Website: https://startgravity.jp/en/

