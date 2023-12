Frankfurt (ots) -Im Sportjahr 2024 stehen zwei große Sportereignisse im besonderen Fokus der Öffentlichkeit - die UEFA EURO 2024 in Deutschland und die Olympischen Sommerspiele in Paris. Das Erste plant bei den zwei Sport-Höhepunkten eine gewohnt umfangreiche und kompetente Berichterstattung. In dieser Woche wurden für die beiden Sportformate nun attraktive Vermarktungspakete geschnürt. Für Marken bieten sich dadurch wieder bekannt reichweitenstarke, wirkungsvolle und emotionsgeladene Werbeumfelder.UEFA EURO 2024: Die Gruppen wurden am 02. Dezember in der Elbphilharmonie in Hamburg ausgelost und die Partien der Vorrunde stehen somit fest. Vom Eröffnungsspiel mit Gastgeber Deutschland am 14. Juni in München (ZDF) bis zum Finale am 14. Juli in Berlin (Das Erste) stehen 51 spannende Begegnungen auf dem EM-Spielplan. Für Werbetreibende besonders relevant: das einzig werbefähige deutsche Spiel der Gruppenphase gegen Ungarn läuft am Mittwoch, 19 Juni ab 17:05 Uhr live im Ersten! Insgesamt überträgt Das Erste 17 Spiele der Europameisterschaft live im Hauptprogramm. In der Vorrunde stehen neben dem Höhepunkt des deutschen Spiels noch drei weitere werberelevante Partien auf dem Programm, darunter das Top-Spiel zwischen Spanien und Kroatien am Samstag, 15. Juni um 18 Uhr. Rund um die Spiele der Gruppenphase gibt es drei attraktive Premium-Pakete mit Countdown-Splitscreens vor Beginn der ersten und zweiten Spielhälfte sowie dem Golden Spot direkt nach den Hymnen und vor Anpfiff. Im Achtelfinale werden drei weitere attraktive Partien im Ersten gezeigt. Erreicht das deutsche Team das Viertelfinale, überträgt das Erste das Duell des dreifachen Europameisters voraussichtlich um 18 Uhr. Auch ein Halbfinale und das Finale werden im Ersten übertragen. Die außergewöhnliche Atmosphäre einer Heim-EM lässt auch für 2024 wieder auf große Publikumsbegeisterung und Ausnahme-Reichweiten hoffen.Bei der letzten UEFA EURO im Jahr 2021 verfolgten im Durchschnitt über 10 Mio. Zuschauer die Live-Spiele bei ARD und ZDF, über das gesamte Turnier schalteten 62,2 Mio. Zuschauer ein, das heißt, über 80% aller TV-Zuschauer wurden mit den EM-Spielen erreichtOLYMPIA 2024: Im Anschluss an die Fußballer werden die Olympioniken im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Vom 26. Juli bis zum 11. August dreht sich die Sportwelt um das größte globale Sportevent, die Olympischen Spiele in Paris. Knapp sieben Monate vor dem Entzünden der Olympischen Flamme stehen auch hier die Werbepreise und Premiumpakete im Umfeld der Olympia-Liveübertragungen im Ersten fest. Über 100 Werbemöglichkeiten an acht Tagen bieten Werbekunden die optimale Möglichkeit, schnell und effizient Aufmerksamkeit zu erzielen und Werbeerinnerung aufzubauen. Eine Nettoreichweite von über 50 Millionen Zuschauern bei den Übertragungen der Olympischen Spiele sorgt für Kampagnenfähigkeit in fast jeder Zielgruppe. Bei den letzten vergleichbaren Olympischen Sommerspielen ohne Zeitverschiebung in London 2012 erzielten ARD und ZDF in der "Werbe-Primetime" zwischen 17 und 20 Uhr eine Reichweite von 3,52 Mio. Zuschauern (Z 3+) im Durchschnitt. Die Werbefreiheit der Sportler und Sportstätten vor Ort sowie das sensibel gestaltete Werbeschema mit wenigen und kurzen Werbeunterbrechungen garantieren zudem große Exklusivität im hochemotionalen Live-Umfeld. Der durchschnittliche Sekundenpreis liegt bei 900 EUR, eine Range von 500 EUR bis 1.600 EUR bietet passende Möglichkeiten für jedes Budget. Die beiden Single Splitscreen Pakete stellen eine optimale Präsenz während der Olympia Highlights im Vorabend zwischen 16 und 19 Uhr sicher.Alle Infos zu den Premiumpaketen der EURO und der Olympischen Spiele unter: www.ard-media.de/sportDer multimediale Qualitätsführer ARD-MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Radio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-media.deOriginal-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162813/5672924