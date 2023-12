Mainz (ots) -Weihnachten mit dem Fernsehklassiker: "Dalli Dalli!" - auch 2023 gibt Moderator Johannes B. Kerner seinen prominenten Gästen das legendäre Startsignal, am Dienstag, 19. Dezember 2023, 20.15 Uhr im ZDF.In temporeichen Spielen und bei "Dalli Klick" dreht sich alles um Weihnachten und Silvester. Und wenn die prominent besetzten Zweierteams besonders viele Punkte erzielen, heißt es wieder: "Sie sind der Meinung: 'Das war spitze'!" Hinter den Ratepulten nehmen Platz: Motsi Mabuse und Bülent Ceylan, Nora Tschirner und Jasmin Shakeri, Mike Krüger und Axel Milberg, Vanessa Mai und Sebastian Ströbel, Susanne Daubner und Jens Riewa, Dunja Hayali und Tobias "Checker Tobi" Krell, Sabine Heinrich und Wigald Boning sowie Sally Özcan und Nelson Müller. Die Jury, Christian Neureuther und Schwiegertochter Miriam, rechnet genau mit bei der Begriff-Rate-Runde oder der "Dalli-Tonleiter".Eine weitere beliebte "Dalli Dalli"-Tradition erlebt eine Neuauflage: Schnellzeichner Oskar (bürgerlich Hans Bierbrauer) hat mit dem Karikaturisten und Schnellzeichner Daniel Stieglitz einen würdigen Nachfolger.Am 13. Mai 1971 feierte "Dalli Dalli" im ZDF Premiere und wurde vor allem durch Hans Rosenthal zu einer der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen.Die Sendung wird in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten und ist ab TV-Ausstrahlung abrufbar.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 99-551349.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/dallidalli) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier geht es zu "Dalli Dalli" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/show/dalli-dalli).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5672941