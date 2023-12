© Foto: picture alliance / NurPhoto | Alexander Pohl



Aufgrund der Stornierung eines Auftrages hat die Nel-Asa-Aktie am Mittwoch 9,25 Prozent tiefer geschlossen. Am Donnerstag startete sie den Gegenangriff. Greifen Aktionäre ins fallende Messer?Nach einem Kurssturz von 9,25 Prozent am Mittwoch, startet die Wasserstoff-Aktie am Donnerstag mit einem Plus von bis zu 12,71 Prozent auf zeitweise 7,54 norwegische Kronen einen Rebound-Versuch. Den Handel beendete die Aktie mit einem Plus von 7,89 Prozent. Unser Aktien-Experte Markus Weingran ist skeptisch, was die Gegenbewegung von Nel betrifft. "Nach dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank wechseln die Anleger wieder in den 'Risk-On Modus'. Klar, dass da auch einige bei Nel zugreifen. …