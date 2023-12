Valencia (ots/PRNewswire) -Turisme Comunitat Valenciana und die Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR) haben in Zusammenarbeit mit dem Spanischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt, der Handelskammer und Turisme Comunitat Valenciana in Anwesenheit des spanischen Generalkonsuls in Frankfurt, Enrique Criado, ein kulinarisches Highlight in Frankfurt organisiert.Die Präsentation, die sich an deutsche Marktverantwortliche, Reisebüros, Reiseveranstalter, Medien und Fachzeitschriften richtete, fand im Bornheimer Ratskeller statt. Ziel war es das touristische, gastronomische und weinbauliche Angebot der Region Valencia näher zu bringen.Die Veranstaltung begann mit einer Verkostung von Weinen aus der Region durch den Sommelier Pedro Olivares, gefolgt von einer Verkostung von von Sterneköchen zubereiteten Gerichten, die die Gastronomie der Comunidad Valenciana repräsentieren. José Manuel López vom Restaurant Peix i Brases (1 Michelin-Stern und 2 Sonnen des Repsol Guide) in Dénia (Alicante) präsentierte die Vorspeisen "Salat von geräuchertem Aal mit gesalzenen Garnelen" und "Seeigel in Nantua-Sauce mit getrüffelter blauer Krabbe". Die Köche Alejandra Herrador und Emanuel Carlucci vom Restaurant Atalaya (1 Stern und 1 Sonne im Repsol Guide) in Alcossebre (Castellón) überraschten mit ihrem "Almuerzo de Alcalà de Xivert" (gebratene Penjar-Tomaten, Tomatenhollandaise, gebratene Sardinen und eingelegte grüne Paprika) und dem Dessert "Miel de Sierra d'Irta" (Honigcreme, geröstete Mandeln und Honigtoffee). Begleitet wurden sie vom Chefkoch Mario Furlanello, Inhaber des Bornheimer Ratskellers, der eine Verkostung der Reisgerichte vorbereitete, und von der Sommeliére Yvonne Arcidiacono vom Restaurant Apicius in Valencia, das vom Repsol-Führer mit 2 Sonnen ausgezeichnet wurde. An der Präsentation nahmen auch die Regionalsekretärin für Tourismus, Cristina Moreno, die Vizepräsidentin von CONHOSTUR, María del Mar Valera, und der Direktor des Spanischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt, Octavio González, teil.Die Region Valencia ist ein privilegiertes Reiseziel mit einer gastronomischen Produktpalette, die unsere Region zu einem der Paradiese des Mittelmeers macht mit über 25 Michelin-Sterne-Restaurants. Darüber hinaus ist Valencia zur Grünen Hauptstadt Europas 2024 ernannt worden.Deutschland ist der fünftgrößte Quellmarkt für internationale Touristen in der Region Valencia, mit einem bemerkenswerten Anstieg von 18,3 % in diesem Jahr, nach Angaben der Abteilung für Tourismus der valencianischen Regionalregierung. Der Anstieg des deutschen Tourismus ist vor allem auf die Zunahme der Verbindungen zwischen deutschen Flughäfen und den drei Flughäfen der Comunitat, Alicante-Elche, Valencia und Castellón, zurückzuführen:. Mittlerweile bestehen Direktverbindungen mit 10 deutschen Städten in die Region.Maria del Mar Valera unterstrich, dass "neben unseren Stränden, Landschaften und dem Klima einer der Hauptgründe für einen Besuch in der Region Valencia die Gastronomie ist".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2301426/CONHOSTUR_Accion_Frankfurt.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valencianische-kulinarik-in-frankfurt-302015902.htmlPressekontakt:658869800,prensa@hosteleriavalencia.esOriginal-Content von: Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172935/5672984