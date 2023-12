Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 18.12.2023- (Nr. 482) Baugenehmigungen, Oktober 2023- (Nr. 483) Empfänger- und Empfängerinnen von Asylbewerberleistungen, Stichtag 31.12.2022- (Nr. 484) Haushaltsabfälle, Jahr 2022- (Nr. 485) Klärschlammentsorgung, Jahr 2022Dienstag, 19.12.2023- (Nr. 486) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 3. Quartal 2023- (Nr. 487) Umsatz im Gastgewerbe, Oktober 2023- (Nr. 488) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Oktober 2023- (Nr. 51) Zahl der Woche: Entwicklung des Sektkonsums, Jahre 2012-2022Mittwoch, 20.12.2023- (Nr. 489) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, November 2023- (Nr. 490) Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes, Stichtag 01.01.2023- (Nr. 491) Viehbestand (Rinder, Schweine und Schafe, vorläufige Ergebnisse), Stichtag 03.11.2023Donnerstag, 21.12.2023- (Nr. 492) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), November 2023- (Nr. 493) Junge Menschen in Heimen und Pflegefamilien, Jahr 2022- (Nr. 494) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3. Quartal 2023- (Nr. 495) Zahlen des Jahres: Jahresrückblick 2023Freitag, 22.12.2023- (Nr. 496) Außenhandelspreise, November 2023- (Nr. 497) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Oktober 2023- (Nr. 498) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 3. Quartal 2023- (Nr. 499) Herbstaussaatflächen, Erntejahr 2023/2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5672974