Nach dem Vortagesrücksetzer vom Rekordhoch hat der DAX am Freitagmorgen wieder Gewinne verbucht. Im frühen Handel kletterte der deutsche Leitindex um 0,62 Prozent auf 16.856 Punkte.Der MDAX der mittelgroßen Unternehmenswerte legte um 0,40 Prozent auf 27.308 Zähler zu. Der Euro Stoxx 50 stieg um ein halbes Prozent.Befeuert von Zinssenkungssignalen der Fed war der DAX am Vortag in den ersten Handelsminuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...