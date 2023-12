© Foto: picture alliance / abaca | TNS/ABACA



Gute Nachrichten von dem E-Auto-Konzern Rivian: Ein Großauftrag des Mobilfunkkonzerns AT&T sorgt für eine Kursrallye!Der Aktienkurs von Rivian ist am Donnerstag sprunghaft angestiegen, nachdem der Hersteller von Elektroautos bekannt gab, dass er einen Großauftrag für Lieferfahrzeuge von AT&T erhalten hat. Es ist die erste große Ankündigung dieser Art, seit Rivian einen Exklusivvertrag mit Amazon beendet und sich für andere Auftraggeber geöffnet hat . Die Titel von Rivian kletterten in New York um 14 Prozent und verzeichneten damit den größten prozentualen Anstieg an einem Tag seit dem 7. Juli, als sie um 14,3 Prozent zugelegt hatten. Die Aktien von Rivian haben in diesem Jahr um 20 Prozent …