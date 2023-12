Symrise hat seine Ziele für das Geschäftsjahr 23 angepasst. Trotz der positiven Geschäftsdynamik und der damit verbundenen höheren Erwartungen für das organische Umsatzwachstum wurde das EBITDA-Ziel von 20 % aufgrund von Bestandsabschreibungen und Währungseffekten als zu ehrgeizig angesehen, was zu einer niedrigeren Erwartung für die bereinigte EBITDA-Marge von 19-19,5 % führte. Die mittelfristigen Ziele für 2025 bleiben jedoch unberührt, wobei ein organisches Umsatzwachstum von 5-7% CAGR und EBITDA-Margen zwischen 20-23% erwartet werden. Das Unternehmen plant, die Margen durch Desinvestitionen, Effizienzprogramme und strategische Akquisitionen zu verbessern. Obwohl die Analysten von AlsterResearch mit anhaltendem Gegenwind gerechnet haben, müssen sie ihre Schätzungen für das GJ23 um etwa 8-9% nach unten korrigieren. Außerdem glauben die Analysten von AlsterResearch, dass der Konsens die Erwartungen um etwa 9-11% revidieren wird. Trotz der Änderungen an den Schätzungen von AlsterResearch sind die Auswirkungen auf das Kursziel begrenzt, so dass die Einstufung mit SELL und einem unveränderten Kursziel von EUR 83,00 bekräftigt wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Symrise%20AG





