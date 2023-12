FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.12.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 57 (53) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAINLINE TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 355 (270) PENCE - BERENBERG RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 64 (62) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG REINITIATES DERWENT LONDON WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2512 PENCE - BERENBERG REINITIATES GREAT PORTLAND WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 453 PENCE - BERENBERG REINITIATES SHAFTESBURY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 160 PENCE - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1750) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1280 (1040) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS NAKED WINES PRICE TARGET TO 95 (105) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 743 (795) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES LONDON STOCK EXCHANGE ON 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 183 (181) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 176 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 262 (237) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 630 (616) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2117(1882)P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11200 (10400) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 11200 (10400) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 323 (303) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NINETY ONE PRICE TARGET TO 194 (173) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 245 (213) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 96 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 521 (486) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TP ICAP PRICE TARGET TO 259 (253) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/EXANE BNP REINITIATES INCHCAPE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 920 PENCE - RPT/SOCGEN CUTS CENTRICA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 160 (156) PENCE - UBS CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 620 (650) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1090 (1150) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

