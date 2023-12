Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisMittwoch, 27. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Kinderlernspiele, eine Porzellanfigur, ein Reißverschluss-Collier, drei Kaltnadelradierungen von Jan Kubicek und einen Kerzenständer.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 28. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren drei Poster zur Fußball-WM 1974, ein Zugarmband, ein Gemälde, Schmuck, Leuchtsteine und eine von Thomas Mann signierte Ausgabe der "Buddenbrooks".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 29. Dezember 2023, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Schnupftabakdose, eine Bronze von August Bauer, eine Tischleuchte, ein Bild von Léon Dansaert und einen Ring mit Diamanten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.PW 01/2024Dienstag, 2. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzebüste, eine Märklin-Eisenbahn, ein Musterarmband, Epauletten, Veilchen-Schmuck und ein Gemälde von Carl Ludwig Fahrbach.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 4. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Bischofskreuz, zwei Bronzefiguren, ein Modell "Ford Probe V", ein Teeservice, eine Schenkkanne und einen selbstspielenden Pianoautomaten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 5. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Zigarrenschneider, einen Clusterring, zwei Münzfernsprecher, einen Reisewecker, eine Deckelvase und eine Farbradierung von Markus Lüpertz.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.PW 02/2024Montag, 8. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Kunstwerk von Günther Uecker, eine Walzenspieldose, einen Goldring, eine Zeichnung von Peter Hecker, ein Stereo-Set und ein Münzarmband.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 9. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche mit Aquamarin, eine Tischleuchte, einen Porzellan-Fruchtkorb, einen Citrin-Ring mit Brillanten und zwei Gemälde von Wolfgang Isle.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5673111