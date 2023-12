FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zalando sind mit einem Jahresverlust von 30 Prozent weiterhin einer der schwächsten Dax-Werte . Im Wochenverlauf haben die Papiere des Onlinehändlers allerdings die Unterstützung um 20 Euro erfolgreich verteidigt und steuern am Freitag nun die Hürde bei 24 Euro an. Hier liegt aktuell auch die 100-Tage-Linie. Mit ihrer Erholung um 14 Prozent in zwei Tagen wackelt sogar der seit dem Jahreshoch Anfang Februar bei 45,81 Euro gültige Abwärtstrend.

Anleger sollten sich allerdings bewusst sein, dass es gerade zum Jahresende hin besonders riskant ist, auf die größten Indexverlierer zu setzen. Denn professionelle Investoren weisen sie nur ungern in ihrer Jahresbilanz aus, und haben lieber die Gewinner im Depot.

Die Experten der Bank JPMorgan halten laut ihrem aktuellen Jahresausblick den möglichen Höhepunkt des steigenden Onlineanteils für eines der interessantesten Themen im Einzelhandelssektor 2024. Sie weisen dabei explizit darauf hin, wie optimistisch Zalando selbst ist, dass strukturelle Wachstumstreiber in naher Zukunft wieder wirken werden./ag/mis

