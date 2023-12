Der Blick in die unendlichen Weiten des Weltraums lieferte auch in diesem Jahr wieder atemberaubende Aufnahmen. Durch hochmoderne Teleskope konnte die Schönheit des Kosmos erfasst werden. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und damit stehen in vielen Bereichen Rückblicke an. Auch in der Weltraumforschung gab es in diesem Jahr einige spannende Ereignisse und Fortschritte zu bestaunen. Ganz vorne mit dabei sind da auch die unzähligen Fotos, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...