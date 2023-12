Cardano News: +76 % in 1 Monat: explodiert ADA jetzt?

Da tut sich am Preischart von ADA und das sieht überaus positiv aus, denn mit mehr als 60 Prozent im Plus sind Anleger von Cardano Coins sehr zufrieden. Aber geht da noch mehr?

Was sind die aktuellen Cardano News? Was tut sich im ADA-Ökosystem? Wir haben die wichtigsten Nachrichten zusammengetragen und blicken in die Zukunft vom nativen ADA-Coin!

Wo steht Cardano heute?

Der Gesamtwert des Cardano-DeFi-Ökosystems nähert sich 450 Millionen US-Dollar. Cardano profitiert vom großen Erfolg Layer-1-Netzwerke im DeFi-Markt. Der bisherige Höchstwert für den Total Locked Value (TVL) lag im April bei rund 330 Millionen USD.

Das Netzwerk sieht sich genauso wie andere Ethereum-Alternativen unter positivem Einfluss von Anlegern, die nach Alternativen suchen und zu anderen Blockchains drängen.

Auch Solana konnte von dem jüngsten Aufschwung profitieren und brachte Benutzer auf der Suche nach Renditen und Kapitalallokation in der Folge auch zu Cardano.

Bei der Kapitalallokation handelt es sich um eine Risikolimitierung, die beispielsweise durch Diversifizierung des Portfolios und der Optimierung der Handelsstrategie erfolgen kann.

Wo steht Cardano 2024?

Das Ökosystem von Cardano ist im Vergleich zu anderen Blockchains stark gewachsen. Dieses On-Chain-Wachstum hat den Preis des ADA-Tokens in die Höhe getrieben. Der native ADA-Token wird zur Bezahlung der Netzwerkaktivität verwendet und konnte sich im vergangenen Monat um über 76 Prozent steigern.

Der aktuelle Preis für den ADA-Token liegt heute bei 0,5791 Euro. Im Tagesverlauf verlor der Cardano-Coin jedoch fast 3,5 Prozent, wie die aktuellen Daten auf CoinMarketCap zeigen.

Schon die vergangenen sieben Tagen waren jedoch positiv für Cardano-Anleger, denn allein in dieser kurzen Phase konnte sich der Preis um über 34 Prozent rauf arbeiten.

Der Enthusiasmus von Cardano-Anlegern basiert auch auf einigen Ereignissen aus den vergangenen Jahren, die jetzt wieder aufkommen. So konnte Cardano beispielsweise im Jahr 2021 ein beachtliches Wachstum aufweisen, was auf das Engagement von Investoren auf China zurückging.

Andrew Kang, Mitbegründer von Mechanism Capital und eine bekannte Krypto-Persönlichkeit, sieht bei der entscheidenden Rolle chinesischer Investoren den Auslöser für die erneute Cardano-Rallye.

Damals, so zeigt ein Video, hatten sich selbst ältere Anleger vom Investment in Kryptowährungen wie Cardano überzeugen lassen. Das Video ist eine anschauliche Darstellung der unerwarteten, aber starken Begeisterung der chinesischen älteren Bevölkerung für Blockchain-Technologien.

Chinese grandparents and villagers buying $ADA in 2020 preceded its 50x rally



Never forget https://t.co/9YZ9OfZKB4 pic.twitter.com/Lw3dPLPqD6 - Andrew Kang (@Rewkang) December 14, 2023

Diese neu gewonnenen Erkenntnisse über den Einfluss chinesischen Kapitals auf den Kryptomarkt haben auch, so die Vermutungen, zum kometenhaften Aufstieg von Cardano geführt. Im Zeitraum von 2020 bis 2021 erlebte ADA einen außergewöhnlichen Wachstumsschub mit einem Plus von 8.630 Prozent und einem bemerkenswerten Spitzenpreis von 3,10 USD.

Ob Cardano diesen Coin-Preis im Jahr 2024 erneut erreichen kann, ist unklar, aber absolut im Rahmen des Möglichen. Cardanos anhaltende Marktdominanz festigt seine Position als wichtiger Akteur im Bereich von Kryptowährungen.

Hat Cardano Zukunft?

Das größte Wachstum scheint in den vergangenen Wochen stattgefunden zu haben, wobei das Kreditprotokoll Indigo und die On-Chain-Börse Minswap mit jeweils fast 100 Millionen US-Dollar dafür verantwortlich waren. Deren Anteil am TVL steigt um über 50 Prozent.

Der Stablecoin Djed DJED, ein an den US-Dollar gekoppelter Token, verzeichnete in der vergangenen Woche einen Angebotsanstieg von über 45 Prozent. Experten bewerten das als einen Hinweis auf Kapitalzuflüsse in den Token, da Anleger versuchten, von den Renditen zu profitieren.

Ein anderes Trading Signal findet sich in den Wertsteigerungen relativ kleiner Protokolle wie LendFi und Spectrum Finance, die beide um jeweils 90 % zulegen konnten. Hierin sehen Analysten einen Hinweis darauf, dass Benutzer riskantere Handelsoptionen bevorzugt haben.

Die Daten zeigen zuweilen einen Anstieg auf monatlich 80 Prozent Gewinne, bei den gehebelten Futures stieg der Wert sogar auf über 100 Prozent.

Wie hoch kann ADA steigen?

Die anhaltende Erfolgsgeschichte von Cardano ist ein Beweis dafür, wie groß das Potenzial des Ökosystems ist. Das Potenzial des breiten Anlegerinteresses, insbesondere aus wichtigen Märkten in China, stützt die Prognose, dass ADA weiter steigen kann. Auch der technologische Fortschritt innerhalb des Cardano-Ökosystems bietet eine überzeugende Darstellung.

ADA präsentiert weiterhin eine starke Leistung am Markt und die aktuellen Daten zeigen einen deutlichen Anstieg von über 76 Prozent seit Mitte November.

Cardano gehört zweifelsohne zu einen der aktuellen Top-Performer auf dem Kryptomarkt. Allerding wurde gerade bekannt, dass Binance, die weltweit größte Krypto-Exchange, einige Liquiditätspools, unter anderem die von Cardano, von ihrer Plattform nehmen wird.

Im Rahmen von Binance Liquid Swap haben Benutzer die Möglichkeit, Liquidität in den Pools bereitzustellen, um so Transaktionsgebühren und BNB Krypto-Token als Belohnung zu verdienen.

Betroffen sind ADA/ETH und ADA/USDT. Allerdings hat es innerhalb der Reddit-Community Analysen gegeben, die gezeigt haben, dass Cardano mit Everlodge und BONK die meiste Aufmerksamkeit generiert hat.

Das ist keine Überraschung, denn diese drei Kryptowährungen zahlen auch besonders hohe Krypto-Belohnungen an ihre Anleger aus. Nach dem Bericht von Ali Martinez, einem Krypto-Analysten, könnte ADA einen kurzfristigen Aufschwung verzeichnen, bevor er seinen jüngsten Aufwärtstrend fortsetzt.

$11 Cardano is a very realistic figure for bull market high based on new data I just discovered.



Video later explaining why. - Dan Gambardello (@cryptorecruitr) December 12, 2023

Bei dem jetzigen Tempo könnte ADA Anfang 2024 auf 1,04 USD ansteigen. Dan Gambardello, ein bekannter Krypto-Experte, sieht die bullische Trendwende für Cardano extrem stark ausgeprägt und hält einen Preis von 11 USD im nächsten Bullenrun für den ADA-Token möglich.

Fazit: Anleger, die sich weniger für Altcoins wie Cardano interessieren und stattdessen an guter Unterhaltung interessiert sind, könnten einen Vorteil im Investment von Meme Kombat sehen. Der native Utility-Token $MK ist noch im Vorverkauf und daher günstig erhältlich.

Aktuell kostet er nur 0,246 USD. In weniger als einer Woche steigt dann aber der Preis für den MK-Token auf 0,257 USD. Die dann letzte Phase im Pre-Sales wird nur wenige Tage verfügbar sein.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.

Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/ Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/