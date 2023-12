Hamburg (ots) -Kommentar von Tomas Peeters, Vorstandsvorsitzender der Baufi24 Baufinanzierungs AG und CEO der Bilthouse-Gruppe, zum Stopp des KfW-Programms "Klimaneutraler Neubau":"Dass die Politik Prioritäten verdreht, kommt schon manchmal vor. Doch in diesem Fall muss man den Kopf schütteln. Da streicht das Bundesbauministerium völlig unerwartet und mit sofortiger Wirkung das beliebte KfW-Förderprogramm "Klimaneutraler Neubau". Und noch am gleichen Tag verkündet das Ministerium, dass man sich an der Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit beteiligen wolle. Als Beispiele werden Maßnahmen zur Umgestaltung von öffentlichen Plätzen in "Oasen der Begegnung" genannt. Nichts gegen solche Projekte. Aber sollte es für ein Bau- und Wohnministerium nicht oberste Priorität haben, möglichst viele Menschen in die eigene Wohnung zu bringen?Mit den erst im März gestarteten KfW-Krediten (297 und 298) zielte die Politik darauf ab, mehr Menschen, vor allem den Jüngeren, den Traum vom eigenen Haus zu ermöglichen und gleichzeitig den Gebäudesektor energetisch zu verbessern. Im günstigsten Fall gab es dafür von der KfW Darlehen mit einem Zins von 0,81 Prozent. Nach Angaben des Ministeriums wurden bis zur Verkündung des Stopps über 18.000 Förderzusagen erteilt und damit der Bau von rund 46.000 klimafreundlichen Wohnungen unterstützt. Aufgrund des enormen Interesses und der hohen Nachfrage seien die dafür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nunmehr jedoch erschöpft, ließ das Bauministerium gestern wissen.Doch gerade die hohe Nachfrage spricht eigentlich dafür, den Deckel nicht zu, sondern - im Gegenteil - weiter aufzumachen. Warum eine Erfolgsgeschichte beenden? Die Situation ist für viele Bauwillige ohnehin schon schwierig genug. Deutlich gestiegene Bau- und Finanzierungskosten haben die Baugenehmigung in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres um fast 40 Prozent einbrechen lassen. Diesem Trend sollte die Politik entgegenwirken, nicht noch weiter befeuern.Immerhin: Laut KfW sollen Anträge ab Anfang des Jahres 2024 wieder möglich sein. "Nach derzeitigem Stand", wie es jedoch einschränkend heißt. Konkret ist also nur, dass nichts konkret ist. Doch gerade, wenn es um Immobilienfinanzierung geht, ist nichts schlimmer als Unsicherheit. Gleichwohl sollten potenzielle Bauherren, egal ob Eigennutzer oder Kapitalanleger, nicht resignieren, sondern sich professionell über alternative Finanzierungsmöglichkeiten beraten lassen. So bieten auch verschiedene Bundesländer und Kommunen zinsverbilligte Förderkredite an. Dazu zählen beispielsweise das "Hessen-Darlehen" der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen oder das Z15-Darlehen der Staatsbank für Baden-Württemberg. Was ebenfalls Mut macht, ist die jüngste Entwicklung bei den Bauzinsen. Denn diese sind seit Ende Oktober 2023 wieder deutlich rückläufig. 