HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 9,50 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Zuge einer Aktualisierung des Bewertungsmodells für den Medienkonzern habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 reduziert, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die entscheidende Frage sei, wie nachhaltig eine mögliche Erholung des Werbemarktes ausfalle./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

