Neue Starlink-Sateliten sollen heute um 18 Uhr ins All geschossen werden. Die Besonderheit der neuen Modelle: Sie können direkt mit dem Smartphone Verbindung aufnehmen. SpaceX möchte heute insgesamt 21 Starlink-Satelliten ins All schießen. Mithilfe einer Falcon-9-Rakete soll in Kalifornien an der Vandenberg Space Force Base der Launch um 12 Uhr Ortszeit stattfinden - Interessierte können das Event live auf X (ehemalig Twitter) mitverfolgen.AnzeigeAnzeige ...

