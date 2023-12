DJ MARKT USA/Etwas fester - Zinssenkungshoffnung trägt weiter

Die positive Stimmung an der Wall Street nach den als taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch trägt weiter. Am Freitag zeichnet sich eine etwas festere Eröffnung an den US-Börsen ab. Wegen des Großen Verfalls könnte es allerdings recht volatil zugehen. Zudem muss eine Fülle an Konjunkturdaten verarbeitet werden. Veröffentlicht werden der Empire State Manufacturing Index für Dezember, die November-Daten zur Industrieproduktion und Dezember-Einkaufsmanagerindizes sowohl für das verarbeitende als auch für das nicht-verarbeitende Gewerbe.

Unter den Einzelwerten an der Börse fallen Lennar vorbörslich um 3,3 Prozent. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen hat zwar auf den ersten Blick überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt, doch verfehlte die Umsatzrendite den Analystenkonsens.

Besser als erwartet schnitt der Großhändler Costco in seinem ersten Geschäftsquartal ab. Die Aktionäre sollen mit einer Sonderdividende bedacht werden. Für die Aktie geht es um 1,5 Prozent aufwärts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2023 06:15 ET (11:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.