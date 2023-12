Die Aktie der Volkswagen AG hat sich im Zuge der freundlichen Entwicklung des Gesamtmarkts von den Tiefs bei knapp 99,30 Euro deutlich gelöst. Bis auf aktuell 116,14 Euro hat das Papier zuletzt zugelegt. Die Bank of America sieht für die Aktie des Automobil-Herstellers weiteres Potenzial.Volkswagen will die Verhandlungen über sein Milliarden-Sparprogramm nach Darstellung des Betriebsrates noch in diesem Jahr abschließen. Das im Sommer angekündigte "Performance Programm" soll die Kosten von Europas ...

