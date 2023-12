© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jean-Philippe Ksiazek



STMicro liefert Sensoren und Schaltungen für das iPhone und Siliziumcarbid-Chips an Tesla. Die UBS sieht gleich mehrere Gründe, die jetzt für die Aktie sprechen.Chips für Autos, die Industrie und Unterhaltungselektronik sind das Geschäft von STMicroelectronics. UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht den Tech-Konzern mit Sitz in der Schweiz bestens positiniert für die kommenden zwölf Monate. Er stuft seine Bewertung von "Halten" auf "Kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 52 auf 54 Euro an - das würde der Aktie noch 15 Prozent Aufwärtspotenzial lassen. Die kurz- und mittelfristigen Herausforderungen, wie zyklische Schwankungen und chinesische Konkurrenz, seien in der aktuellen …