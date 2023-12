Zum Wochenausklang lasten schwache Konjunkturdaten auf dem Euro.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag nach deutlichen Gewinnen an den beiden Vortagen zum US-Dollar etwas nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0965 Dollar, nachdem sie am Donnerstag kurz über die Marke von 1,10 gestiegen war. Auch zum Schweizer Franken hat der Euro am Freitag nachgegeben und fiel zwischenzeitlich unter die 0,95er-Marke. Aktuell liegt der Kurs mit 0,9502…

