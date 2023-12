Hongkong (ots/PRNewswire) -CoinEx (http://www.coinex.com/), eine renommierte globale Kryptowährungsbörse, feiert im Dezember ihr 6-jähriges Bestehen. Die gesamte Reise des Unternehmens war geprägt von Widerstandsfähigkeit, Fortschritt und dem Ziel, weltweit ein außergewöhnliches Handelserlebnis zu bieten.CoinEx ging dabei stets gestärkt aus den Höhen und Tiefen der Kryptowährungslandschaft hervor, weil das Unternehmen auf das Feedback der Nutzer einging und seine Plattform kontinuierlich weiterentwickelte. Nun, da das Unternehmen sein sechsjähriges Bestehen feiert, freut sich CoinEx darauf, mit seiner Community zu feiern und sich zugleich ehrgeizige Ziele für die Zukunft zu setzen.Der Erfolg von CoinEx gründet darauf, dass die Benutzer im Mittelpunkt stehen:Der Schlüssel für den Erfolg von CoinEx ist die Konzentration auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer. Diese nutzerzentrierte Philosophie prägt die gesamte Plattform, vom intuitiven Design über die transparente Funktionsweise bis hin zum reaktionsschnellen Kundenservice.Indem CoinEx sich proaktiv um die Probleme der Nutzer kümmert und regelmäßig die Meinung der Community einholt, konnte die allgemeine Nutzererfahrung deutlich verbessert werden. Dieses Engagement, die Nutzer an erste Stelle zu setzen, hat in den vergangenen sechs Jahren maßgeblich zum anhaltenden Erfolg von CoinEx beigetragen.Krypto-Bärenmarkt 2023: CoinEx konzentriert sich auf Benutzerfreundlichkeit und Verbesserungen des ProduktangebotsTrotz der Herausforderungen auf dem Kryptomarkt im Jahr 2023 setzte CoinEx weiterhin auf die Verbesserung der Nutzererfahrung und die Einführung neuer Funktionen. Die Einführung des CoinEx Broker Programs und des CoinEx Creator Programs (https://www.coinex.com/en/kol) verdeutlicht das Engagement der Plattform für die Unterstützung verschiedener Geschäftsgemeinschaften.CoinEx hat im Verlauf des Jahres seine Produkte und Dienstleistungen weiter verbessert und Funktionen eingeführt wie das Pyramiding Auto-Settlement im Februar, Strategic Trading und Spot Grid im März, ST (Special Treatment)-Regeln im August und eine neue Funktion im Perpetuals-Handel, Futures Opening Take-Profit und Stop-Loss (TP/SL), im November.Der CoinEx-Gemeinschaft und der Welt etwas zurückgeben:Um sich bei den Nutzern zu bedanken, startete CoinEx eine weltweite Tour mit Veranstaltungen in verschiedenen Regionen, darunter Asien, Europa und Afrika. Diese Feierlichkeiten sind eine Gelegenheit, direkt mit den Gemeinschaften zu interagieren, die das Wachstum von CoinEx vorangetrieben haben.In Indien, genauer gesagt im Trichy Redfox Hotel, wird das CoinEx-Team am 16. Dezember von 9:30 Uhr bis 13:30 Uhr IST eine Veranstaltung anlässlich seines 6-jährigen Bestehens ausrichten. Die Teilnehmer können an Spielen teilnehmen, erhalten Geschenke, können mit dem CoinEx-Team in Kontakt treten und Produktdemonstrationen beiwohnen. Diese Veranstaltungen dienen nicht nur dazu, die Beziehung zwischen CoinEx und seinen Nutzern zu vertiefen, sondern auch dazu, wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer zu gewinnen.Während der Tour anlässlich des 6-jährigen Firmenjubiläums möchte CoinEx seine Wertschätzung für seine globale Gemeinschaft zum Ausdruck bringen, die vergangenen Erfolge Revue passieren lassen und den Blick auf die Zukunft richten. Feiern Sie mit uns die Erfolge und bereiten Sie sich auf die vielversprechende Zukunft vor, die Sie mit CoinEx vor sich haben!Informationen zu CoinExCoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel vereinfachen möchte. Die Plattform bietet eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Margin-Handel, Swaps, Automated Market Maker (AMM) und Finanzmanagementdienste für über 5 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen an. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx konsequent an das Prinzip "Benutzer zuerst" gehalten. Mit der aufrichtigen Absicht, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptohandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx Personen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand einen mühelosen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es einfach zu bedienende Produkte anbietet.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coinex-welttournee-zur-feier-von-6-jahren-weltweitem-erfolg-302016702.htmlPressekontakt:Yihui Gong,pr@coinex.comOriginal-Content von: CoinEx Global Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161159/5673329