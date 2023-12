Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) nahm an der Eröffnungszeremonie der China Corner auf der 28. Konferenz der Vertragsparteien des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (COP28) teil, die vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfand. Die Nebenveranstaltung "Ecological Civilization and Beautiful China Practice", die auf der Konferenz stattfand, präsentierte der Welt die Führungsrolle des Unternehmens in der globalen Klimapolitik und Nachhaltigkeit.Qiu Minghua, stellvertretender Generaldirektor der Shanghai Electric Power Plant Engineering Company, sagte auf der Veranstaltung: "In diesem entscheidenden Moment für die globale Klimapolitik bietet Shanghai Electric weiterhin innovative grüne Lösungen für mehr Energieunternehmen und Industrieunternehmen an. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu erreichen, damit wir alle gemeinsam eine neue grüne Zukunft der nachhaltigen Entwicklung erleben können."Shanghai Electric ist seinen ESG-Verpflichtungen mit der Förderung seiner 4+2+X-Entwicklungsstrategie treu geblieben, die sich auf aufstrebende Bereiche konzentriert, die durch fortschrittliche Technologien unterstützt werden, wobei der Schwerpunkt auf der Integration von Wind, Sonne, Wasserstoff und Speicherung liegt. Das Hauptziel der Strategie ist die Verringerung der Energie- und Kohlenstoffemissionen in der Industrie und der aktive Aufbau einer dreidimensionalen Lösung für kohlenstofffreie Industrieparks, die den Industrieparks alles bietet, von der Planung und dem Bau grüner Industrieanlagen mit einer dezentralen neuen Energieversorgung, die grüne, intelligente Fertigungslinien zur Verbesserung der Energieeffizienz durch die Industrie beinhaltet. Zu den wichtigsten intelligenten Industrielösungen von Shanghai Electric, die in diesem Jahr auf den Markt gebracht wurden, gehören die integrierte Wind-, Solar-, Speicher- und Verteilungslösung und der Energy Carbon Smart Butler, die zu den wichtigsten Pfeilern der ESG-Verpflichtungen des Unternehmens gehören.Shanghai Electric hat mehrere wichtige Projekte zur Unterstützung von Dubais Strategie für saubere Energie, die darauf abzielt, bis 2050 75 Prozent des Energiebedarfs des Landes aus sauberen Quellen zu erzeugen. Eines dieser Projekte ist der Bau von Noor Energy 1, Dubais 700-MW-Solarkraftwerk (CSP) und 250-MW-Photovoltaik-Solarkraftwerk, das von der Saudi International Electricity and Water Company (ACWA Power), dem Silk Road Fonds und der Dubai Electricity and Water Authority gemeinsam finanziert wird.Noor Energy 1, das größte solarthermische Kraftwerk der Welt an einem einzigen Standort in Phase 4 des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarparks, nutzt eine Kombination aus fortschrittlicher Turm- und Rinnen-Solarthermie, die als höchster Solarturm der Welt und größte thermische Energiespeicherkapazität einen neuen globalen Maßstab setzt. Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt 320.000 Haushalte mit grüner Energie versorgen und die Kohlendioxidemissionen um 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren.In Zukunft wird Shanghai Electric die Entwicklung hochwertiger, umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Energieanlagen fortsetzen und gleichzeitig weitere globale Energieprojekte durchführen, die mehr globale Partner dazu ermutigen werden, sich den Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung anzuschließen, die globale Klimapolitik zu fördern und gemeinsam an der Verwirklichung einer grüneren Zukunft für alle zu arbeiten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2300923/Qiu_Minghua_shares_Shanghai_Electric_s_green_energy_innovations_at_COP28_s_China_Corner_opening_cere.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-prasentiert-innovative-grune-energielosungen-bei-der-eroffnungszeremonie-des-china-corner-auf-der-cop28-zur-forderung-der-globalen-nachhaltigen-entwicklung-302016701.htmlPressekontakt:Jin Shen,+86(21)33261246,shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5673328