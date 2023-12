Köln (ots) -



CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich besorgt geäußert über die zunehmende Vereinsamung in Deutschland. Die Zahl der Menschen wachse, die "den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, sich die Nachrichten reindröhnen und damit nicht umgehen können", sagt Linnemann im Podcast "Die Wochentester" ("Kölner Stadt-Anzeiger"/Redaktionsnetzwerk Deutschland) im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. "Ich spüre, dass die Vereinsamung zunimmt." Dies müsse als drängendes Problem erkannt werden. Viele sprächen von einem Kipppunkt, so Linnemann: "So eine Stimmung - ich bin seit 14 Jahren in der Politik - habe ich noch nie erlebt." Man müsse aufpassen, dass "man nicht einen Kipppunkt überschreitet und dann nicht mehr zurückkommt". Viele Bürgerinnen und Bürger seien erbost, wie er es täglich in E-Mails oder Anrufen erfahre.



Linnemanns Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo. Außerdem auf ksta.de/podcast



