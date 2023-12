© Foto: Nick Wagner - picture alliance / Xinhua News Agency |



Fusionen und Übernahmen sind in der Ölbranche in aller Munde - und 2024 dürfte es weitere geben. Drei Übernahmekandidaten - und drei mögliche Käufer.Das Fusionsfieber in der Ölbranche begann im vierten Quartal, als Exxon Mobil den Konkurrenten Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden US-Dollar übernahm. Kurz darauf schluckte Chevron dann Hess für 53 Milliarden US-Dollar. Um nicht außen vor zu bleiben, hat Occidental Petroleum in der vergangenen Woche angekündigt, den westtexanischen Produzenten CrownRock für elf Milliarden US-Dollar zu kaufen. Die Wall Street geht nicht davon aus, dass dieser Konsolidierungstrend in absehbarer Zeit enden wird. "Ein großer Deal, und schon hat jeder das …