NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 137 auf 139 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Erwartung eines leichten Umsatzwachstums des Sportartikelkonzerns habe er seine Gewinnprognose (EPS) für das abgelaufene Quartal erhöht und liege damit über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 23:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 03:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

