EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

The Platform Group AG übernimmt Möbelfirst vollständig



15.12.2023 / 14:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG übernimmt Möbelfirst vollständig Düsseldorf, 15. Dezember 2023. The Platform Group AG (ISIN DE000ASQEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, erwirbt die ausstehenden Anteile der Möbelfirst GmbH. Möbelfirst GmbH ist eine der führenden Plattformen für Luxus-Möbel im deutschsprachigen Raum. Seit dem Jahr 2021 ist The Platform Group AG Mehrheitsgesellschafter bei Möbelfirst und hat seit dem Einstieg erfolgreich die Plattform-Strategie insbesondere durch den Einsatz der Softwarelösungen der TPG ausgeweitet. Inzwischen sind über 500 Partner im Bereich Möbelhandel an der Plattform angebunden, Sitz der Gesellschaft ist Bonn. Per Dezember 2023 wurde der weitere Erwerb von 49,9 % an Möbelfirst umgesetzt, das Closing der Transaktion ist per 1.3.2024 vereinbart. Ab diesem Zeitpunkt wird The Platform Group AG 100 % der Anteile an der Gesellschaft halten. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. "Möbelfirst hat sich als Plattform sehr gut entwickelt, war stets profitabel und erreicht inzwischen Warenkörbe von durchschnittlich 4.100 Euro - dies ist einmalig in der Möbelbranche. Wir freuen uns, nun unsere Anteile auf 100% zu erhöhen und die profitable Wachstumsstrategie konsequent weiter zu verfolgen", so Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG. Für Christoph Ritschel, Geschäftsführer der Möbelfirst, ist dies eine positive Entwicklung: "Wir haben Möbelfirst zur führenden Plattform für Luxusmöbel entwickelt und entgegen dem Branchentrend wachsen wir zweistellig und profitabel. Wir freuen uns weiterhin als Geschäftsführer die Entwicklung maßgeblich mitzugestalten." Dennis Franken, ebenfalls Geschäftsführer der Gesellschaft, ist die weitere Ausweitung des Sortiments wesentlich: "Wir haben uns im vergangenen Jahr bereits von klassischen Polstermöbeln hin zu Büromöbeln entwickelt, unser B2B-Umsatz steigt deutlich. Im kommenden Jahr planen wir dann die nächste Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit im Bereich Luxusmöbel und Küche. Dabei werden wir die Zahl der Händler deutlich ausweiten." Im kommenden Jahr plant The Platform Group AG, ihre erfolgreiche Akquisitionsstrategie fortzusetzen und zwischen drei bis acht weitere Unternehmen zu erwerben, sowohl im B2B- wie auch im B2C-Bereich. The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. In 2023 wird mit einem Umsatz von 440 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 20 Mio. Euro gerechnet. Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland



15.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com