"Die gesellschaftliche Ungleichheit spiegelt sich auch in den Karrierechancen von Frauen in Unternehmen wider."Die Rolle von Frauen in Unternehmen wird noch immer kontrovers diskutiert: Gleichstellung im Beruf und Frauenanteil in Führungsgremien - das Thema macht nur langsam Fortschritte. Die gesellschaftliche Ungleichheit spiegelt sich auch in den Karrierechancen von Frauen in Unternehmen wider. Vor allem im Finanzsektor sind Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert. Von Coline Pavot…

Den vollständigen Artikel lesen ...