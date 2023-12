So rasant nach oben wie im DAX oder Dow Jones geht es im Scale-Segment nicht. Höhenflieger gibt es aber einige, in diesem Jahr etwa Pantaflix, Vectron, Platform, EQS und Veganz. Die drei Fragen gehen diesmal an Bernhard Frohwitter von ParTec.15. Dezember 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es geht aufwärts, wenn auch in Trippelschritten: Das Scale-Segment scheint die Tiefs hinter sich gelassen zu haben. Der Scale All Share liegt am Freitagmorgen bei 1.153 Punkten, etwas über dem Niveau vor einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...