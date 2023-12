© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Die Zinspause der US-Notenbank Fed hat Anleger optimistisch gestimmt. Die Aktienkurse sind seit der letzten Sitzung nach oben geschossen. Doch die Euphorie könnte verfrüht sein, warnt ein Bloomberg-Experte.Die jüngste Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Aktienkursen neuen Aufschwung verliehen. So hat etwa der Dow Jones mit mehr als 37.200 Punkten seinen Rekordstand erreicht, auch der DAX erlebt einen Höhenflug und kratzt an der 17.000-Punkte-Marke. Grund für die Euphorie: Die Fed hat nicht nur den Leitzins zum dritten Mal in Folge unverändert zwischen 5,25 und 5,5 Prozent gelassen, sondern auch für das kommende Jahr Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Laut …