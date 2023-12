ROUNDUP: Symrise senkt Margenziel - dürfte Markterwartungen verfehlen

HOLZMINDEN - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise bekommt einen verzögerten Abbau von Lagerbeständen und negative Währungseffekte zu spüren. Wegen niedrigerer Rohstoffpreise müssten zudem die Vorräte abgewertet werden, teilte der Dax -Konzern am Donnerstagabend mit. Symrise blickt nun vorsichtiger auf die Gewinnmargen im laufenden Jahr, gleichwohl läuft es beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft besser als geplant. Hier hob das Management um Chef Heinz-Jürgen Bertram das Jahresziel an. Die Erwartungen von Analysten wird das Unternehmen 2023 allerdings verfehlen. Der Symrise-Kurs brach am Freitag ein.

ROUNDUP: Munich Re erwartet 2024 fünf Milliarden Euro Gewinn - Aktie erholt sich

MÜNCHEN - Höhere Preise für Rückversicherungsschutz beflügeln die Gewinnaussichten der Munich Re für das kommende Jahr. Vorstandschef Joachim Wenning rechnet für 2024 mit einem Überschuss von etwa 5 Milliarden Euro, wie der weltgrößte Rückversicherer am Freitag in München mitteilte. Das sind elf Prozent mehr als die 4,5 Milliarden Euro, die sich der Manager für 2023 vorgenommen hat. Obwohl Analysten bereits für das kommende Jahr mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet hatten, kamen die Neuigkeiten an der Börse gut an. Auch die Erstversicherungstochter Ergo soll weiter zulegen.

ROUNDUP: Schwache Nachfrage bremst Modehändler H&M - Aktie dreht ins Plus

STOCKHOLM - Eine schwache Nachfrage in vielen Ländern und der Rückzug aus Russland machen dem Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) weiter zu schaffen. Während der spanische Konkurrent Inditex mit seiner Modekette Zara diese Woche erneut kräftige Umsatzzuwächse meldete, wuchs der Erlös von H&M im vierten Geschäftsquartal nur dank der schwachen schwedischen Währung. Jetzt muss das Unternehmen seine Lagerbestände möglicherweise mit höheren Rabatten losschlagen. An der Börse wurden die Geschäftszahlen nach anfänglicher Irritation jedoch positiv aufgenommen.

Volkswagen legt bei Auslieferungen zu - China wieder im Plus

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern hat bei den Verkäufen zugelegt und vor allem in China deutlich mehr Auslieferungen verzeichnet. Weltweit lieferte der Konzern mit allen Marken im November 824 300 Fahrzeuge aus - 22,6 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten. In China, dem wichtigsten Einzelmarkt, drehte der lange schwächelnde Absatz deutlich ins Plus: 296 100 Fahrzeuge und damit 32,4 Prozent mehr als vor einem Jahr wurden dort ausgeliefert. In Westeuropa stieg der Absatz um knapp 15 Prozent auf 284 400 Fahrzeuge.

ROUNDUP: Medizinkonzern Fresenius stampft Digitaltochter Curalie ein

BAD HOMBURG - Der Medizinkonzern Fresenius setzt seinen Umbau fort. Nach dem Verkauf seiner Kinderwunschkliniken trennt das Dax -Unternehmen sich von der Tochter Curalie. Sämtliche Aktivitäten des auf Gesundheitsapps spezialisierten Softwareunternehmens werden Ende 2023 eingestellt, wie die Klinikgesellschaft des Konzerns Helios am Freitag in Bad Homburg mitteilte. Zuvor hatte das "Manager Magazin" über entsprechende Pläne berichtet.

ROUNDUP: RTL Group verkauft ihre Sender in den Niederlanden

LUXEMBURG - Der Medienkonzern RTL Group zieht sich aus dem niederländischen TV-Markt zurück und verkauft seine Sender dort für 1,1 Milliarden Euro an DPG Media. "Nachdem unsere ursprüngliche Konsolidierungsstrategie für die Niederlande im Januar 2023 von der Wettbewerbsbehörde blockiert wurde, ist nun der Verkauf an DPG Media die beste strategische Option für RTL Nederland und alle Stakeholder des Unternehmens", sagte RTL-Group-Geschäftsführer Thomas Rabe laut einer Mitteilung vom Freitag. "Wir freuen uns auf die strategische Partnerschaft mit DPG Media."

ROUNDUP: Hypoport sortiert seine Geschäftsfelder neu - Aktie legt zu

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport legt nach dem Geschäftseinbruch in der Immobilienfinanzierung Teile seiner Sparten zusammen. Die Vermittlung, Finanzierung und Bewertung privater Wohnimmobilien wird im neuen Segment "Real Estate & Mortgage Platforms" gebündelt, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Alles rund um die Finanzierung von Verbrauchern und Unternehmen landet im Bereich "Financing Platforms". Nur die Versicherungssparte bleibt unverändert. Für die schon länger gebeutelte Hypoport-Aktie ging es am Freitag deutlich aufwärts.



Weitere Meldungen



-Gesunkener Ethanolpreise: Südzucker-Tochter Cropenergies senkt Jahresziele -Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX bekommt neuen Chef -Rheinmetall entwickelt Panzerversion für Ungarn

-ROUNDUP: Teure Energie, leere Staatskasse - Chemiebranche mit wenig Zuversicht -ROUNDUP: Robotaxi-Firma Cruise entlässt ein Viertel der Mitarbeiter -ROUNDUP 2: Shell steigt bei PCK-Raffinerie Schwedt aus -Stabilus lässt Dividende unverändert

-GM kappt ein Viertel der Jobs bei Robotaxi-Tochter Cruise und spart -VW-Softwaretochter Cariad will Kosten um 20 Prozent senken - Abfindungen -Bundesregierung genehmigt kaum noch Rüstungsexporte in die Türkei -Verdi droht mit Einzelhandelsstreiks im Weihnachtsgeschäft -Milliardär Kühne knüpft Einstieg bei Elbtower-Projekt an Bedingungen -Bahnbetreiber Go-Ahead watscht DB Netz ab

-Patentamt warnt vor Fälschungen im Onlinehandel

-Experte rät wegen Warnstreiks zu frühen Weihnachtseinkäufen -Altlast aus Uranaufbereitung saniert - Kosten: 300 Millionen Euro -Vor Audi-Übernahme: Neuer Name für Formel-1-Team Sauber -ROUNDUP: Teilsieg für Prinz Harry in Bespitzelungsklage gegen 'Mirror'-Verlag -Bundesregierung prüft US-Bitte um Marine-Einsatz im Roten Meer -Nächster Digital-Gipfel in Frankfurt - Termin steht noch nicht fest -Trio um Adeyemi beim BVB angeschlagen

-Bundesrat billigt Gesetz zur Wärmeplanung in Kommunen -Radio Bremen verabschiedet Wirtschaftsplan 2024

-ROUNDUP: Özdemir prüft weitere Anwendungsbeschränkungen für Glyphosat -Bahn startet Ausschreibung für neue ICE-Generation

-ROUNDUP 2: Hapag-Lloyd-Frachter im Roten Meer beschossen -Dieselskandal: Weitere VW-Mitarbeiter müssen vor Gericht -Landkreis Stendal will sich nochmal mit 49-Euro-Ticket befassen°

