DJ Atos spricht mit Airbus über Big-Data- und Cybersecurity-Geschäft - Zeitung

PARIS (Dow Jones)--Atos führt fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf ihres Big-Data- und Cybersicherheits-Geschäfts mit dem Luftfahrtkonzern Airbus, berichtet die französische Zeitung Le Figaro unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Vorstände beider Konzerne hätten bilaterale Gespräche über die Sparte aufgenommen, die im Atos-Geschäft Eviden angesiedelt sei, zitierte das Blatt einen Insider.

Sowohl Atos als auch Airbus wollten den Bericht auf Nachfrage von Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Die Atos-Aktie notierte am Nachmittag bei 8,05 Euro an der Paris Börse, das ist ein Plus von 23,6 Prozent gegenüber dem Vortagsschluss.

December 15, 2023 09:40 ET (14:40 GMT)

