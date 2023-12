DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen geben Gewinne nach Verfall ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen geben die Gewinne am Freitagnachmittag ab. Nach einer Rally von mehr als 2.000 Punkten im DAX scheint dem Index damit die Luft auszugehen. Nach dem Verfall von Futures auf Indizes legten die Kurse den Rückwärtsgang ein. Laut der HSBC liefert der Verfallstermin häufig den Startschuss für eine Konsolidierung. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 16.741 Punkte, das Tageshoch wurde bei 16.890 Punkten markiert. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.553 nach oben.

Übergeordnet bleibt die Stimmung gut. Mit der Zinswende der US-Notenbank habe sich das Thema Zinsen als Belastungsfaktor auf absehbare Zeit erledigt, nun rücke die Konjunktur in den Vordergrund, wo sich zuletzt die Hoffnungen auf eine weiche Landung mehrten. Entsprechend liegen die Subindizes von konjunkturempfindlichen Sektoren wie Automobile (+0,7%) oder Rohstoffe (+1,4%) an der Spitze. Rohstoffaktien profitieren dabei auch von tendenziell günstig ausgefallenen neuen Konjunkturdaten aus China.

Die Strategen von Citi haben untersucht, wie sich die Aktienmärkte nach dem Einleiten eines US-Zinssenkungszyklus historisch entwickelten, und sind positiv gestimmt. Demnach weisen europäische Aktien zwölf Monate später üblicherweise Gewinne auf, und die Bewertungskennziffern liegen 10 Prozent höher. Dazu sinke die Streuung der Kursbewegungen zwischen den Sektoren, und alle Sektoren bewegten sich nach oben. "Das bestätigt eine alte Börsenweisheit", sagt ein Händler: "Die Flut hebt alle Boote."

Symrise senkt die Margenerwartung

Deutlich unter Abgabedruck stehen Symrise nach einer neuen Jahresprognose. Die Aktie verliert 6,8 Prozent. Der Aromenhersteller sieht zwar ein etwas höheres Umsatzwachstum, nimmt jedoch die Margenerwartung leicht nach unten. Mit dem Kampf um Verfallspreise kommt es zu stärkeren Bewegungen bei Einzelwerten: Adidas geben 3,2 Prozent nach, Fresenius 2,6 Prozent.

Positiv für RTL Group wird der Verkauf der RTL Nederland aufgenommen. Die Aktien steigen daraufhin um 3,7 Prozent. RTL verkauft RTL Nederland für 1,1 Milliarden Euro an die belgische DPG Media.

Nach einer Wertberichtigung auf Firmenwerte geht es für die Aktie von Softing um 11,7 Prozent nach unten.

Cropenergies mit zweiter Gewinnwarnung

Die Aktien von Atos springen in Paris um weitere 21,8 Prozent nach oben. Kurstreiber war die Mitteilung von Großaktionär Onepoint, den Anteil erhöht zu haben und noch weiter aufstocken zu wollen. Onepoint will eine höhere Bewertung von Unternehmensteilen erreichen. Sie hält nun 11,4 Prozent an Atos. Dazu kämen nun auch Gerüchte über ein wiedererwachtes Interesse von Airbus. Gespräche über deren Einstieg in die Cyber-Security-Sparte waren aber im Frühjahr gescheitert, kommentiert ein Händler

H&M gewinnen nach Aussagen zur Umsatzentwicklung 0,2 Prozent. Das vierte Quartal ist demnach grob wie erwartet gelaufen.

Die andauernd sinkenden Ethanolpreise machen beim Biosprithersteller Cropenergies eine zweite Gewinnwarnung binnen eines Monats erforderlich. Das EBITDA für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2023/24 wird nur noch bei maximal gut einem Drittel des Vorjahreswertes erwartet, und nicht wie zuletzt prognostiziert bei maximal der Hälfte, wie die Südzucker-Tochter mitteilte. Cropenergies verlieren 3,3 Prozent, für Südzucker geht es 0,7 Prozent nach unten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.552,51 +0,3% 13,35 +20,0% Stoxx-50 4.073,25 +0,0% 1,40 +11,5% DAX 16.741,04 -0,1% -11,19 +20,2% MDAX 27.141,74 -0,2% -56,50 +8,1% TecDAX 3.321,38 -0,1% -3,56 +13,7% SDAX 13.591,48 +0,4% 56,95 +14,0% FTSE 7.587,48 -0,8% -61,50 +2,6% CAC 7.616,15 +0,5% 40,30 +17,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,05 -0,06 -0,52 US-Zehnjahresrendite 3,93 +0,01 +0,04 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:23 Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0917 -0,7% 1,0984 1,0997 +2,0% EUR/JPY 154,84 -0,7% 155,99 155,72 +10,3% EUR/CHF 0,9479 -0,6% 0,9522 0,9508 -4,2% EUR/GBP 0,8591 -0,3% 0,8608 0,8613 -2,9% USD/JPY 141,84 -0,0% 142,02 141,62 +8,2% GBP/USD 1,2709 -0,4% 1,2760 1,2768 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,1345 +0,2% 7,1145 7,1153 +3,0% Bitcoin BTC/USD 42.132,01 -2,2% 42.672,65 42.514,54 +153,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,33 71,58 -0,3% -0,25 -7,1% Brent/ICE 76,30 76,61 -0,4% -0,31 -6,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,425 34,52 -3,2% -1,10 -59,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.033,33 2.036,48 -0,2% -3,15 +11,5% Silber (Spot) 23,97 24,18 -0,9% -0,21 0% Platin (Spot) 943,03 965,00 -2,3% -21,98 -11,7% Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,5% -0,02 +1,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 15, 2023 09:59 ET (14:59 GMT)

