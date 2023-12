Verantwortlich für die Kursabschläge beim Euro waren Aussagen aus der US-Notenbank Fed.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag die Kursgewinne der beiden Vortage teilweise abgegeben. Am späteren Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0912 US-Dollar. Am Morgen hatte sie teilweise noch knapp über 1,10 Dollar notiert. Auch zum Franken hat der Euro an Terrain eingebüsst. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zuletzt bei 0,9470 nach 0,9527 noch am frühen Morgen. Das USD/

