EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Finanzierung

pferdewetten.de AG erhält zusätzliche Fremdfinanzierung zum Ausbau des Sportwetten-Retailgeschäfts



15.12.2023 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG erhält zusätzliche Fremdfinanzierung zum Ausbau des Sportwetten-Retailgeschäfts Düsseldorf, 15.12.2023 Die pferdewetten.de AG hat heute mit einem Finanzinvestor eine Einigung über die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung erzielt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Aufnahme dieser Fremdfinanzierung in seiner unmittelbar im Anschluss stattgefundenen Sitzung zugestimmt. Vorgesehen ist die Bereitstellung eines besicherten Darlehens für die pferdewetten.de-Gruppe in einer ersten Tranche von bis zu EUR 3 Mio. Dieses Darlehen soll mit 12 % p. a. verzinst werden und eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2025 haben. Darüber hinaus kann das Darlehen auf bis zu EUR 14 Mio. aufgestockt werden. Diese Brückenfinanzierung soll zu einem späteren Zeitpunkt durch die Begebung einer Anleihe refinanziert werden. Das Darlehen dient insbesondere dem weiteren Ausbau des Sportwetten-Retailgeschäfts der pferdewetten.de-Gruppe. Es wird durch die pferdewetten.de-Gruppe besichert. Die Bereitstellung der Fremdfinanzierung steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines entsprechenden Vertrages, der in den nächsten Tagen erfolgen soll, der Bereitstellung der vereinbarten Sicherheiten sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen. Mitteilende Person: Pierre Hofer, Vorstand Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de



Ende der Insiderinformation



15.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com