Dungeons and Directories denkt das Konzept des Textabenteuers neu, indem es das Spiel direkt in den Dateimanager des Computers integriert. Dadurch verfügt das Spiel quasi über keine Grafik und fällt auch während der Arbeit nicht auf. Dungeons and Directories ist ein kleines Textabenteuer, das sich direkt im Dateimanager spielen lässt. Das ermöglicht es, das Spiel auf nahezu jedem PC zu genießen. Durch seine unauffällige Präsentation fällt auch neugierigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...