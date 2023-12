Ein Robo-Hund ist die 100 Meter so schnell gelaufen wie noch kein vierbeiniger Roboter. An den menschlichen Weltrekord von Usain Bolt kommt er aber noch nicht ran. Ein Robo-Hund hat einen neuen Weltrekord für vierbeinige Roboter auf 100 Metern aufgestellt. Laut Guiness World Records legte er die aus der Leichtathletik bekannte Sprintstrecke in 19,87 Sekunden zurück.AnzeigeAnzeige Durchschnittstempo von 18,12 km/h Die Durchschnittsgeschwindigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...