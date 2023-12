© Foto: Mariam Zuhaib/AP



Im Gespräch mit wO-TV beleuchtet Wall Street-Expertin Sandra Navidi die Aussichten der US-Wirtschaft für 2024. Trotz einer robusten Performance in 2023 mit sinkender Inflation und niedriger Arbeitslosigkeit, herrscht Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung. Navidi neigt zu Optimismus, favorisiert ein "Soft Landing" und hebt die erfolgreiche Senkung der Inflation ohne Jobverlust hervor. Die Stimmung an der Wall Street bleibt positiv, besonders nach Ankündigungen möglicher Zinssenkungen. Ein kritischer Faktor für 2024 sind die US-Präsidentschaftswahlen, wobei Navidi eine Trump-Kandidatur als Risiko sieht und eine Veränderung in der Unterstützung der Wall Street-Spender erkennt. Navidi …