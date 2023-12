© Foto: picture alliance/Xinhua News Agency/Michael Nagle



Dank üppiger Zinsen ist in diesem Jahr viel Geld ist in Geldmarktfonds geflossen. Kommen mit dem bevorstehenden Kurswechsel der Fed Investoren nun zurück in den Aktienmarkt? Das könnte die Rallye weiter anfeuern.Viele Anleger bevorzugten es in den vergangenen Monaten, sicheres Einkommen in ultra-sicheren Anlagen zu bunkern, während sie den Ausgang des Kampfes der Federal Reserve gegen die steigende Inflation abwarteten. Laut Daten des Investment Company Institute erreichten Geldmarktfonds am 6. Dezember ein Rekordvolumen von 5,9 Billionen US-Dollar. Das berichtet Reuters. Doch angesichts erster Andeutungen der Fed, dass die Zinsen bald wieder sinken könnten, sinken nun auch die Renditen der …