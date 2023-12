The Day Before ist nicht der erste Videospiel-Scam. Immer wieder erscheinen Trailer mit ambitionierten Ankündigungen, aus denen am Ende nichts wird. Die gesamte Gaming-Szene redet momentan über The Day Before - allerdings nicht im guten Sinne. Denn das Scheitern des Zombie-Shooters, der eigentlich ein MMO sein sollte, geschieht nach einem altbekannten Muster. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Gamer:innen von einem Spiel gescammt fühlen. Ein relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...