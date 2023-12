Der Dow Jones Industrial ist am Freitag kurz vor Börsenschluss erstmals über die Marke von 37'300 Punkten gesprungen.New York - Der Dow Jones Industrial ist am Freitag kurz vor Börsenschluss erstmals über die Marke von 37'300 Punkten gesprungen. Der Schritt war zwar nur klein, dennoch gelang es dem bekanntesten Wall-Street-Index dadurch, seinen am Mittwoch gestarteten Rekordlauf fortzusetzen. Die Stimmung der Anleger blieb jedoch verhalten, nachdem der Präsident der New Yorker Notenbank, John Williams…

