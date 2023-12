Bitcoin-Prognosen 2024: Deribit-Analysen, Bollingers technische Einsichten & Max Keisers Preisvorhersage

Unser Artikel beleuchtet drei zentrale Perspektiven: Zunächst betrachten wir die Einschätzungen von Deribit-Analysten zur Preisentwicklung von Bitcoin im Jahr 2024. Anschließend richten wir unseren Blick auf die technische Analyse von John Bollinger, einem Veteranen der Finanzmärkte, und seine Interpretation der jüngsten Bitcoin-Trends. Abschließend diskutieren wir die kühne Prognose von Max Keiser, einem prominenten Bitcoin-Enthusiasten, der einen signifikanten Preisanstieg von Bitcoin in naher Zukunft vorhersagt.

Positive Zukunftsaussichten für Bitcoin in 2024

Die Analyse von Deribit, einer führenden Derivatebörse, deutet auf eine optimistische Zukunft für Bitcoin im Jahr 2024 hin. Laut den Analysten der Plattform zeigen die Futures auf Bitcoin, dass der Markt einen Wertzuwachs der Kryptowährung im kommenden Jahr erwartet.

Ein deutliches Signal für diese positive Erwartungshaltung ist der Anstieg des Futures-Prämien über den aktuellen Spot-Preis von Bitcoin seit Anfang Oktober für die im März, Juni und September des folgenden Jahres auslaufenden Kontrakte.

Bitcoin | Bitcoin Bull Frenzy Hits $44K As Futures Market Expects 10-12% Rise Into 2024



Deribit exchange data marks a supporting sign for BTC prices into 2024 which estimates a 10-12% rise.



BTC has peaked at its 19-month-high levels of $44,000 on Tuesday. pic.twitter.com/PrrEM2jOHQ - Benzinga (@Benzinga) December 5, 2023

Der Chief Commercial Officer von Deribit, Luuk Strijers, hebt hervor, dass der sogenannte "Futures-Basis" - die Differenz zwischen dem Spot-Preis und dem zukünftigen Preis desselben Vermögenswertes - über 10% gestiegen ist. So etwas wird als ein starker Indikator für die Marktsentiment angesehen. Ein Anstieg der Basis weist darauf hin, dass der Markt einen Anstieg des Spot-Preises erwartet. Derzeit liegt die jährliche Basis zwischen 10-12%, was darauf hindeutet, dass der Markt eine Wertsteigerung des zugrunde liegenden Vermögenswerts um 10-12% im nächsten Jahr erwartet.

Darüber hinaus betont Strijers, dass sich die Bedenken nach der Klärung der rechtlichen Probleme von Binance verringert haben. Er zitiert die Eskalation geopolitischer Spannungen, die abnehmende Inflation und eine stetige Zunahme der Unternehmensbeteiligung als weitere Faktoren, die zu einem positiven Marktsentiment beitragen. Solche Entwicklungen untermauern die optimistische Sichtweise auf den Bitcoin-Markt im Jahr 2024.

John Bollingers technische Analyse: Bitcoin zeigt Stärke

Außerdem äußerte sich der Entwickler der Bollinger Bands, kürzlich zur aktuellen Marktentwicklung von Bitcoin. Seine Analyse basiert auf den von ihm entwickelten Bollinger Bands, einem technischen Analyseinstrument, das zur Messung der Marktvolatilität eingesetzt wird. Bollinger betont, dass Bitcoin, das Flaggschiff unter den Kryptowährungen, Anzeichen von Stärke zeigt, da es kontinuierlich neue Höchststände für das Jahr 2023 erreicht.

Die Bollinger Bands setzen sich aus einem gleitenden Durchschnitt (der mittleren Linie) und zwei äußeren Bändern zusammen, die Standardabweichungen über und unter diesem Mittelwert darstellen. Bollingers Beobachtung, dass Bitcoin sowohl die täglichen als auch die wöchentlichen Bollinger Bands ohne Anzeichen von Divergenzen durchbricht, deutet auf eine Fortsetzung des aktuellen Trends hin. Diese Bewegung außerhalb der Bänder signalisiert einen verstärkten Markttrend.

Ein weiteres Schlüsselmuster in Bollingers Analyse war eine Zwei-Balken-Umkehr am mittleren Bollinger Band am 21. November. Jenes Muster verstärkt die Einschätzung der Stärke in Bitcoins Preisbewegung. Bollinger merkt an, dass der Markt sich zwar in einem Bereich befindet, in dem die Luft dünn wird, aber bisher nur Zeichen von Stärke zeigt. Seine Analyse stützt die Aussicht auf eine anhaltende positive Entwicklung des Bitcoin-Preises.

Max Keisers Prognose: Ein bahnbrechender Anstieg für Bitcoin in Sicht

Kürzlich hat Max Keiser eine bemerkenswerte Prognose für die zukünftige Preisentwicklung von Bitcoin abgegeben. Er prognostiziert einen außergewöhnlichen Anstieg des Bitcoin-Preises, den er als God Candle bezeichnet - ein Begriff, der einen unerwarteten und erheblichen Preisanstieg in einem Candlestick-Muster beschreibt. Keiser geht davon aus, dass dieser Anstieg Bitcoin um 100.000 US-Dollar im aktuellen Marktzyklus steigen lassen könnte, ein Ereignis, das er als weltweit überraschend bezeichnet.

Besagte Prognose basiert auf Keisers Beobachtungen der aktuellen Marktbedingungen und Ereignisse. Er betont, dass Bitcoin, trotz seines bereits erreichten 18-monatigen Höchststandes, weiterhin stark bullish (aufwärtsgerichtet) bleibt. Dies wird durch die bevorstehenden Ereignisse und die Marktmechanismen untermauert. Keisers optimistische Sichtweise auf Bitcoin spiegelt sich auch in seinen früheren Prognosen wider, wie etwa seiner Vorhersage von 2021, dass BTC bis Ende des Jahres 220.000 US-Dollar erreichen könnte, basierend auf Anpassungen der Hash-Rate.

A $100,000 God Candle is in play. A $100,000 uptick in Bitcoin price.



This will literally shock the world.



And the Bitcoin Singularity will be upon us. https://t.co/hBqHlibXT3 - Max Keiser (@maxkeiser) December 6, 2023

Darüber hinaus heben andere Analysten, wie Dan Lim, hervor, dass Bitcoin in eine starke Bullenzone eintritt, die an die frühen Phasen des Bullenlaufs 2020-21 erinnert. Sie weisen auf den geringen Anteil von BTC-Handel in Verlustpositionen hin, was auf einen widerstandsfähigen Markt deutet, der neues Kapital in Form von Investitionen von Neulingen anziehen könnte.

Dieser Zustrom neuer Investitionen könnte den andauernden Aufwärtstrend weiter verstärken. Zudem verstärkt die steigende Zuversicht in Bezug auf Spot-Bitcoin-ETF-Anmeldungen die positive Stimmung rund um Bitcoin.

Nachdem wir die aktuellen Marktanalysen und Prognosen für Bitcoin betrachtet haben, wenden wir uns nun einer innovativen Investitionsmöglichkeit im Kryptowährungssektor zu: dem Bitcoin ETF-Token. Das Produkt bietet eine einzigartige Gelegenheit, direkt von der Entwicklung rund um Bitcoin-ETFs zu profitieren.

Revolutionäre Investitionsmöglichkeit: Bitcoin ETF-Token, die Brücke zum ETF-Erfolg

Der Bitcoin ETF-Token stellt eine bahnbrechende Investitionsmöglichkeit dar, die speziell darauf ausgerichtet ist, Anleger zu belohnen, wenn Bitcoin-ETFs offiziell zugelassen werden. Die Idee hinter diesem Token basiert auf der lang ersehnten Einführung von Bitcoin-ETFs, einem Konzept, das in der Krypto-Community seit Jahren diskutiert wird.

Mit der jüngsten Bestätigung durch globale Investmentgiganten wie BlackRock, die auf eine baldige Realisierung von Bitcoin-ETFs hindeuten, wird erwartet, dass diese neuen Finanzinstrumente den Kryptomarkt für zusätzliche Milliarden, wenn nicht gar Billionen von Dollar öffnen werden. Der Bitcoin ETF-Token bietet Anlegern die Möglichkeit, frühzeitig von dieser Entwicklung zu profitieren.

Quelle: Btcetftoken

Der Token ist eng mit der Entwicklung von Bitcoin und den erwarteten ETF-Genehmigungen durch die SEC verknüpft. Investoren erhalten regelmäßige Updates über die neuesten Nachrichten zu Bitcoin ETFs aus aller Welt. Derzeit wird der Token im Vorverkauf angeboten, was eine attraktive Gelegenheit für Investoren darstellt, sich zu einem niedrigeren Preis einzukaufen und damit vor der offiziellen Zulassung der ersten Bitcoin ETFs beteiligt zu sein. Die Roadmap des Bitcoin ETF-Tokens ist direkt mit wichtigen Ereignissen im Bitcoin-Bereich verbunden, wobei Token gebrannt und Staking-Prämien mit jedem erreichten Meilenstein erhöht werden.

