Frankfurt (pta/17.12.2023/08:30) - Zwei Fragen bestimmen den Übergang in die klimaneutrale Wirtschaft. Die erste: Welche Technologien werden benötigt, um die grüne Wende zu erreichen? Und daraus ergibt sich die zweite Frage: Welche Rohstoffe braucht es, um die Technologien zu ermöglichen? Das Analyse- und Beratungsunternehmen Prognos hat sich zusammen mit dem Wuppertal-Institut und dem Öko-Institut im Rahmen einer Studie mit den Technologien auseinandergesetzt. Die Forscherinnen und Forscher haben 30 Technologien zusammengetragen, welche den Klimaschutz in der Wirtschaft unterstützen können. Darunter haben sie sieben Schlüsseltechnologien ausgemacht.

-Windkraft -Photovoltaik -Wärmepumpen -Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge -Elektrolyseure -Permanentmagnete für Windkraft und Elektromobilität -Anlagen für die Produktion von grünem Stahl

An der Börse sind Unternehmen, welche einen Teil zur Weiterentwicklung und Ermöglichung dieser Technologien beitragen können:

Nordex (ISIN: DE000A0D6554) - Aufwind an der Börse?

Windkraft stellt eine von zwei tragenden Säulen der erneuerbaren Energien dar. Ein deutsches Unternehmen aus Hamburg gehört weltweit zu den größten Anbietern von Windenergieanlagen. Die Nordex SE bietet in seinem ganzheitlichen Ansatz die Fertigung, Errichtung, Steuerung und Wartung der Anlagen an. Unter dem Markennamen Nordex werden vor allem Onshore-Anlagen im Megawattbereich geführt. An der Börse könnte die Aktie bald Aufwind bekommen. Das glauben einige Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit rund 15 Euro nämlich mehr als 50% über dem Kurs. Das geht aus Daten von MarketScreener von Ende November hervor.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - Vanadium für Redox-Flow-Batterien

Vanadium-Redox-Flow-Batterien eignen sich hervorragend als Energiespeicher für Solar- und Windparks. Sie sind sicherer als Lithium-Ionen-Batterien und haben eine längere Lebensdauer. Der wichtigste Bestandteil der Redox-Flow-Batterien ist Vanadium. Viele Analysten glauben, dass die Nachfrage das Angebot des Metalls übersteigen könnte. Damit ist es einer der Rohstoffe, welche dringen im Rahmen der Dekarbonisierung gebraucht werden. Helfen kann hierbei Vanadium Resources. Das australische Explorationsunternehmen entwickelt im südafrikanischen Limpopo, nördlich von Johannesburg, das Steelpoortdrift-Projekt. Dabei handelt es sich um eines der größten noch unerschlossenen Vanadium-Vorkommen der Welt.

Vanadium Resources hat bereits eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) für das Projekt vorgelegt. Demnach beträgt der Net Present Value (NPV) 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Free Cashflow soll bei 152 Millionen US-Dollar liegen und die Mine kann zunächst über 25 Jahre betrieben werden. Die Produktionskosten werden auf 3,24 US-Dollar je Pfund Vanadiumpentoxid (V2O5) berechnet. Eine gute Ausgangslage, wenn man bedenkt, dass die Analysten von Deloitte erwarten, dass der Marktpreis von Vanadium in den kommenden Jahren rund um 9,50 US-Dollar je Pfund liegen dürften. Der Bau der Mine soll zeitnah beginnen.

Jüngst vermeldete Vanadium Resources, dass es seien Projektbeteiligung an Steelpoortdrift von 81,9% auf 86,49% erhöht hat. Hierzu kommentierte Jurie Wessels, Executive Chairman von Vanadium Resources: "Die erhöhte Beteiligung von Vanadium Resources verschafft dem Unternehmen eine stärkere Basis, um die erforderliche Baufinanzierung aufzubringen und die kritischen Wege zur Erschließung des Projekts zu beschreiten."

Die Aktie von Vanadium Resources kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

First Solar (ISIN: US3364331070) - fortlaufender Solar-Kreislauf

Ein US-Unternehmen ist bei der Solarenergie weltweit führend. First Solar stellt Photovoltaik-Dünnschichtmodule her und entwickelt diese auch selbst. Die Firma bietet einen fortlaufenden Kreislauf an, der mit der Rohmaterialbeschaffung beginnt und mit dem Recycling der Module endet. Ein Konzept, das vielen Analysten gefällt. Im November gaben mehrere Analysehäuser Kaufempfehlungen ab. Darunter Goldman Sachs mit einem Kursziel von 275 US-Dollar und die Deutsche Bank mit einem Kursziel von 210 US-Dollar.

Deutscher Klimawandel-ETF: Deka MSCI USA Climate Change ESG (ISIN: DE000ETFL573) Top-Holdings: Microsoft (ISIN: US5949181045), Apple (ISIN: US0378331005), Nvidia (ISIN: US67066G1040) und Tesla (ISIN: US88160R1014)

Der Übergang in die klimaneutrale Wirtschaft beschäftigt die Börse Ohne fortschrittliche Technologien keine CO2-neutrale Wirtschaft. Und ohne die passenden Rohstoffe keine Technologien. Dieses Gesetz wird die Börse in den nächsten Monaten und Jahren wohl beschäftigen.

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen: https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1121769931&ID_NOTATION=383118838&DETAILS_OFFSET=0& NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=30a56ad13cef74466723f4cce7feb82e1c54dd2&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU0000053522&SORT=DATE& SORTDIR=DESCENDING&_= # scroll-to https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ dekarbonisierung-auf-diese-7-rohstoffe-kommt-es-bei-der-transformation-an/29365180.html https://www.marketscreener.com/quote/stock/FIRST-SOLAR-INC-37008/ https://vr8.global/

